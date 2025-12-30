Ayşe Tokyaz Davası: Cemil Koç ve 9 Sanık İkinci Günde de Hakim Karşısında

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz davasının duruşması ikinci gününde de sürdü.

Duruşma ve katılanlar

Söz konusu olayla ilgili 11 Temmuz tarihinde meydana gelen cinayete ilişkin zanlı Cemil Koç (38) ile birlikte toplam 9 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıkmış, duruşma Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Bugünkü celseye sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Müşteki tarafını ise ikiz kardeş Esra, anne Halime ve baba Mustafa Tokyaz temsil etti.

Sanık savunmaları

Tutuklu sanık N.E. savunmasında üzerine atılı suçlamaların ağır olduğunu belirterek önceki ifadelerini tekrarladığını söyledi. N.E. mahkemedeki beyanında, "Cemil Koç'un evine daha önce 2 kez daha gitmiştim. Cemil bana maddi manevi destek olurdu. Meyhanede Cemil Koç'la denk geldim. Yanında 2 kişi vardı, kim olduklarını bilmiyorum. Cemil beni ayrı masaya oturttu. Bana aracının bagajında bir çanta olduğunu, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Bunu ilk kabul etmedim ama Cemil birkaç kere ısrar edince, yakınlıktan dolayı ve para teklifine dayanarak yardımcı olmak istedim" dedi.

N.E. ayrıca, meyhanede B.C. ile görüntülü konuştuğunu, "Bagajda bir şey var, gömülmesi gerekiyor. Bunun için kişi başı 100 bin lira alacaktık" şeklinde sözler söylediğini aktardı. N.E. çantayı aracın bagajından B.C.'nin tek başına aldığını, kendisinin Y.Z.'yi görmediğini, bavulun içinde ne olduğunu ise emniyette ikinci gününde öğrendiğini belirtti.

Müşteki aile beyanda bulundu

Ayşe Tokyaz'ın ağabeyi Abdulkadir Tokyaz duruşmada duygusal konuşma yaparak, "Kardeşimin cesedini gördüğümüzde su gibi erimişti. Biz Cemil Koç'u hiç tanımadık. Hayatımıza devam edemez olduk. Ben eminim ki, Esra'yı da öldürecek. Bugün çıksın, ilk Esra'yı öldürecek. Bütün aileyi düşünerek adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anne Halime Tokyaz ise sanık hakkında, "Cemil Koç bizi aradı, kendini sevdirdi. Elinizi öpmeye geleceğim dedi. Bana, 'kızınızı çok seviyorum, 4 ay sonra istemeye geleceğim' dedi. Benim kızım masumdu" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada müşteki Esra sanığa şişe fırlattı ve salon kısa süreliğine terk edildi.

Kardeşleri Büşra Tokyaz Şimşek ve Kübra Tokyaz da beyanda bulunarak Ayşe'nin masum olduğunu, ailenin yaşadığı travmayı ve sanığın iddialarını reddettiklerini ifade ettiler.

Duruşmanın geleceği

Duruşma, yarın saat 10.00'da devam etmek üzere ertelendi. Yarınki celsede müşteki Esra Tokyaz'ın beyanda bulunması bekleniyor.

Not: Haberde yer alan tarihler, isimler ve sayısal veriler orijinal duruşma tutanaklarına göre korunmuştur.

