DOLAR
42,93 0%
EURO
50,43 -0,05%
ALTIN
6.000,25 0,03%
BITCOIN
3.780.028,46 -0,15%

Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı

İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı; beton dökümü yapan beton pompası yan yattı, ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:07
Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı

Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı

İstanbul Sultangazi'de yoğun yağışın etkisiyle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında alanda beton dökümü yapan beton pompası yan yattı.

Olayın Detayları

Olay, İsmetpaşa Mahallesinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Yağışlı hava koşulları nedeniyle zeminde oluşan kayma sonucunda inşaat alanında güvenlik riski ortaya çıktı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı; vatandaşlar risk ihtimaline karşı sokak üzerindeki araçlarını farklı noktalara çekti.

Görüntüler ve Son Durum

Toprak kayması anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi’de inşaat alanında toprak kaydı beton pompası yan yattı

Sultangazi’de inşaat alanında toprak kaydı beton pompası yan yattı

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da tüplü şofbenden karbonmonoksit zehirlenmesi: 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı
2
Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı
3
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
4
Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
5
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
6
Mersin Erdemli'de takla atan otomobilin kaza anı kamerada
7
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 4 Irak Uyruklu Gözaltında

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları