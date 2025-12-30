Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması: Beton Pompası Yan Yattı

İstanbul Sultangazi'de yoğun yağışın etkisiyle bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında alanda beton dökümü yapan beton pompası yan yattı.

Olayın Detayları

Olay, İsmetpaşa Mahallesinde saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Yağışlı hava koşulları nedeniyle zeminde oluşan kayma sonucunda inşaat alanında güvenlik riski ortaya çıktı.

Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı; vatandaşlar risk ihtimaline karşı sokak üzerindeki araçlarını farklı noktalara çekti.

Görüntüler ve Son Durum

Toprak kayması anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi’de inşaat alanında toprak kaydı beton pompası yan yattı