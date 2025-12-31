Karaman'da Silahlı Saldırı: R.İ. (24) Yaralandı

Karaman'da akşam saat 19.30'da meydana gelen silahlı saldırıda, R.İ. (24) sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay ve müdahale

Olay, Topucak Mahallesi 366. Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan R.İ., sırtından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralı şahıs ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

