Malatya'da tüplü şofbenden karbonmonoksit zehirlenmesi: 21 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı

Olayın ayrıntıları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.C.Ö. (21) isimli genç, iddialara göre tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Turgut Sokak'taki evde gerçekleşti. Ailesiyle yaşayan genç, duş almak için banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan gencin durumundan şüphelenen aile fertleri banyoyu kontrol ettiğinde, şahsı yerde hareketsiz halde buldu.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından M.C.Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, gencin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Gelişmeler geldikçe kamuoyuna bildirileceği belirtildi.

