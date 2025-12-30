DOLAR
Malatya'da Tüplü Şofbenden Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 21 Yaşındaki Genç Hastanede

Malatya Yeşilyurt'ta tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 21 yaşındaki M.C.Ö., duşta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı; hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 23:52
Olayın Detayları

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Turgut Sokak adresinde ailesiyle yaşayan M.C.Ö. (21), duş almak için banyoya girdi.

Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine şüphelenen aile bireyleri banyoyu kontrol ettiğinde, hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

M.C.Ö., ambulansta tedavi edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve Tedbir

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, tüplü şofben kullanımında dikkatli olunması ve karbonmonoksit alarmı gibi önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Duşa giren genç karbonmonoksit gazından zehirlendi

