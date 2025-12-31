Ayvacık açıklarında 12'si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

12'si çocuk olan grup Sahil Güvenlik tarafından durduruldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12'si çocuk, toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeyken lastik botu durdurdu.

Ekiplerin müdahalesiyle, içinde 12'si çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE 12’Sİ ÇOCUK TOPLAM 30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.