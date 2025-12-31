DOLAR
42,95 -0,06%
EURO
50,51 -0,06%
ALTIN
5.975,24 0,44%
BITCOIN
3.773.745,19 0,05%

Ayvacık açıklarında 12'si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12'si çocuk olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı; kişiler GÖKSEM'e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:17
Ayvacık açıklarında 12'si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

12'si çocuk olan grup Sahil Güvenlik tarafından durduruldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 12'si çocuk, toplam 30 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD-8) tarafından lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından hareket halindeyken lastik botu durdurdu.

Ekiplerin müdahalesiyle, içinde 12'si çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE 12’Sİ ÇOCUK TOPLAM 30 KAÇAK...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE 12’Sİ ÇOCUK TOPLAM 30 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu’da 40 Yıl 10 Ay Hapisle Aranan Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
2
Eskişehir'de Yılbaşı Önlemleri: Emniyet Denetimleri Artırdı
3
Nevşehir'de Buzlanma Nedeniyle 34 DRL 149 Plakalı Otomobil Takla Attı
4
Kapıdağ'da Kayıp: Kampçı Elif Kumal'dan 2 Gündür Haber Yok
5
Çorum'da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı, 62,5 Litre Ele Geçirildi
6
Siirt Pervari'de Tipide Mahsur Kalan 22 Kişi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
7
Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Seferberliği: Denetimler Artırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları