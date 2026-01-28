Ayvacık’ta 27 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kara operasyonuyla 12’si çocuk 27 kişiyi yakaladı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yürütülen çalışmada, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.
Ekiplerin operasyonunda, 12’si çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
