Ayvacık’ta 27 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Ayvacık’ta Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri 12’si çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı; kişiler GÖKSEM’e teslim edildi.