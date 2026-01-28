Ayvacık’ta 27 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Ayvacık’ta Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri 12’si çocuk olmak üzere 27 kaçak göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısını yakaladı; kişiler GÖKSEM’e teslim edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:11
Ayvacık’ta 27 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Ayvacık’ta 27 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kara operasyonuyla 12’si çocuk 27 kişiyi yakaladı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yürütülen çalışmada, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından kara üzerinde kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Ekiplerin operasyonunda, 12’si çocuk olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA 12’Sİ ÇOCUK...

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA 12’Sİ ÇOCUK TOPLAM 27 KAÇAK GÖÇMEN İLE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı
2
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
3
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu
4
Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 86 Sikke Ele Geçirildi
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı
6
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü
7
Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları