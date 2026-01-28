Adana'da Su Dolu Bodruma Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Adana Huzurevleri'nde metruk binanın su dolu bodrumuna ikinci kattan düşen Muhammet Yusuf Kalkan yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:12
Olayın Detayları

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte binaya giren Muhammet Yusuf Kalkan, ikinci katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek bodrum kata düştü.

Kalkan’ın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve sualtı grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Arama ve Tahliye

Sualtı polisleri, bodrum kattaki su birikintisinde yaptıkları çalışmayla şahsın cansız bedenini çıkardı. Bodrum katın sağanak yağışların ardından yaklaşık 2 metre derinliğinde suyla dolu olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

