Aziz İhsan Aktaş Davası Başladı: 200 Sanık ve Rüşvet İddiası

Aziz İhsan Aktaş'ın liderliği iddia edilen örgüt davasında 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılanmasına başlandı; Aktaş duruşma önünde adalet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:11
Aziz İhsan Aktaş Davası Başladı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma ve Salon Bilgileri

Dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki 1 Nolu duruşma salonunda ilk celse olarak görülmeye başlandı. Davada 33'ü tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık hakim karşısına çıkacak.

Sanık ve Tanınmış İsimler

Sanıklar arasında; tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Takipçiler ve Açıklama

Duruşmayı izleyici olarak izlemek üzere salona gelen isimler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Sevgi Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP PM üyesi Tolga Sağ, TBB Başkanvekili Vahap Şener, CHP Milletvekili Fethi Açıkel ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer aldı.

Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, duruşma salonunun önünde yaptığı açıklamada Adalet mülkün temelidir. Kaçmadım buradayım ifadelerini kullandı.

Dava, örgütün ihaleleri nasıl organize ettiği ve belediye yetkililerine verildiği iddia edilen rüşvet uygulamalarına ilişkin iddiaların tartışılacağı önemli bir sürecin başlangıcını işaret ediyor.

