Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama

Bolu'da huzur ve güven denetimleri: 139 şüpheli gözaltında, 7 tutuklama

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, bir haftalık süreçte kişi, mal varlığı, toplum, millet ve devlete karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylar kapsamında toplam 294 olaya müdahale etti.

Gözaltılar ve adli süreç

Yapılan denetim ve operasyonlarda olaylara karıştığı belirlenen 111 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 28 kişi olmak üzere toplam 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonunda yüzlerce ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bir araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 543 sahte konfeksiyon ürünü, 178 senet ve 8 tapu senedi, 32 av tüfeği mühimmatı ve 1 av tüfeği, 25 sikke (tarihi eser niteliği taşıyan) ve 16 elektronik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

BOLU’DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR VE GÜVEN DENETİMLERİNDE YAKALANAN 139 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI. DENETİMLERDE AYRICA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN, SENET VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ.