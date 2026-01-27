Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama

Bolu'da 19-25 Ocak'ta yapılan denetimlerde 139 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı; kaçakçılık operasyonunda yüzlerce sahte ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:58
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, bir haftalık süreçte kişi, mal varlığı, toplum, millet ve devlete karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylar kapsamında toplam 294 olaya müdahale etti.

Gözaltılar ve adli süreç

Yapılan denetim ve operasyonlarda olaylara karıştığı belirlenen 111 şüpheli ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 28 kişi olmak üzere toplam 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık operasyonunda yüzlerce ürün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bir araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, ülkeye yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 543 sahte konfeksiyon ürünü, 178 senet ve 8 tapu senedi, 32 av tüfeği mühimmatı ve 1 av tüfeği, 25 sikke (tarihi eser niteliği taşıyan) ve 16 elektronik ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

