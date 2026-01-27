Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı

Ankara Altındağ'da eski eşine ve kayınvalidesine ateş açan saldırgan, kayınvalideyi öldürüp kendini vurarak intihar etti; eski eş ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:01
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı

Ankara'da Silahlı Saldırı ve İntihar

Olayın Detayları

Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre barışma talebi reddedilen Erkan Bartan (53), eski eşinin ailesinin yaşadığı daireye girerek bekledi.

Bartan, kapıdan çıkan eski eşi S. Koçak (52) ile onun annesi Ülker Koçak (73)'a tabancayla ateş açtı; saldırgan ardından aynı silahla intihar etti. Olayda Ülker Koçak ile saldırganın hayatını kaybettiği, S. Koçak'ın ise ağır yaralandığı bildirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Vefat eden Erkan Bartan ile Ülker Koçak'ın cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağır yaralanan S. Koçak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

İddialar, Geçmiş ve Soruşturma

Saldırganın, eski eşiyle barışma talebinin reddedildiği için bu eylemi gerçekleştirdiği ve ailesini sürekli rahatsız ettiği iddia ediliyor. Ayrıca Bartan'ın yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu madde ticareti nedeniyle cezaevine girdiği ve kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu belirtildi.

Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma sürüyor.

Tanık Açıklaması

Hürol Dursun adlı ailenin yakını, olaya ilişkin şunları söyledi: "Boşanmışlardı. Ondan dolayı bir gerginlik vardı aralarında. Saldırgan kişi eşiyle barışmak istiyordu. Husumet oldu aralarında. Eski kocası bugün kapılarının önüne gelmiş. O arada kayınpederi açmış kapıyı. O sırada ateş etmeye başlamış. Eski kayınvalidesi ile karısına ve kendisine sıkmış. Uyuşturucudan cezaevine girmişti. Tartışmalarına daha önce de şahit olduk. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Ölen dayımın eşiydi. Kızı da şu anda ağır yaralı halde hastanede".

OLAY YERİ

OLAY YERİ

OLAY YERİ

