Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi

Gazipaşa'da Celal Yılmaz’a ait üç katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:01
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi

Gazipaşa'da 3 katlı binada ikinci kat yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Yeni Mahalle Borazanlar Sokak’ta bulunan Celal Yılmaza ait üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Müdahale ve etkiler

Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bazı mahalle sakinlerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN İKİNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE...

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN İKİNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE DUMANDAN ETKİLENEN BAZI MAHALLE SAKİNLERİNE SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMANIN İKİNCİ KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN NEDENİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
2
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları