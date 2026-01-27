Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi

Gazipaşa'da 3 katlı binada ikinci kat yangını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Yeni Mahalle Borazanlar Sokak’ta bulunan Celal Yılmaza ait üç katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Müdahale ve etkiler

Evde kimsenin bulunmadığı sırada başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan etkilenen bazı mahalle sakinlerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

