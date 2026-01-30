Aziz İhsan Aktaş davasında İSFALT'ın eski muhasebe müdürü savunma yaptı

Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

Duruşma ve iddianamenin kapsamı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize etmekle suçlanan ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık yargılanıyor. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2024 tarihinde hakim karşısına çıktı. Duruşma, Silivrideki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam ediyor ve haberin geçtiği oturum dava dosyasının 4 üncü günüydü.

İsimler ve tutukluluk durumları

İddianamede aralarında tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat (Beşiktaş), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Oya Tekin (Seyhan), Kadir Aydar (Ceyhan) ve Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir) ile tahliye edilip görevine iade edilen Abdurrahman Tutdere (Adıyaman) gibi isimler yer alıyor.

Eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ın savunması

Duruşmada savunma yapan eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, ilgili ihalede hukuka aykırı bir durum olmadığını belirtti. Aktaş, komisyondaki görevini yalnızca mali konularla sınırlı olarak tanımlayarak, ihaleyi yürüten müdürlükte bulunmadığını ve elinde olmayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Aktaş, görev süresini '1 Şubat 2021 - 2 Nisan 2023' olarak ifade etti ve sonrasında görevine son verildiğini belirtti. Sağlık sorunlarına dikkat çeken sanık, tahliyesini talep ederek şunları söyledi: 'İhaleye fesat karıştırma, kasten işlenen bir suçtur. Benim böyle bir durumum hiçbir zaman olmadı. Suçlamalarla ilgili somut delil bulunmamaktadır.'

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe erteledi. Pazartesi günü sanıkların savunmalarına devam edilecek.

