Aziz İhsan Aktaş davasında İSFALT'ın eski muhasebe müdürü savunma yaptı

200 sanıklı davada eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş savunma yaptı; mahkeme duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 19:35
Aziz İhsan Aktaş davasında İSFALT'ın eski muhasebe müdürü savunma yaptı

Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

Duruşma ve iddianamenin kapsamı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize etmekle suçlanan ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık yargılanıyor. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2024 tarihinde hakim karşısına çıktı. Duruşma, Silivrideki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde devam ediyor ve haberin geçtiği oturum dava dosyasının 4 üncü günüydü.

İsimler ve tutukluluk durumları

İddianamede aralarında tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat (Beşiktaş), Utku Caner Çaykara (Avcılar), Oya Tekin (Seyhan), Kadir Aydar (Ceyhan) ve Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir) ile tahliye edilip görevine iade edilen Abdurrahman Tutdere (Adıyaman) gibi isimler yer alıyor.

Eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ın savunması

Duruşmada savunma yapan eski İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, ilgili ihalede hukuka aykırı bir durum olmadığını belirtti. Aktaş, komisyondaki görevini yalnızca mali konularla sınırlı olarak tanımlayarak, ihaleyi yürüten müdürlükte bulunmadığını ve elinde olmayan bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmasının mümkün olmadığını söyledi.

Aktaş, görev süresini '1 Şubat 2021 - 2 Nisan 2023' olarak ifade etti ve sonrasında görevine son verildiğini belirtti. Sağlık sorunlarına dikkat çeken sanık, tahliyesini talep ederek şunları söyledi: 'İhaleye fesat karıştırma, kasten işlenen bir suçtur. Benim böyle bir durumum hiçbir zaman olmadı. Suçlamalarla ilgili somut delil bulunmamaktadır.'

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmayı 3 Şubat Salı gününe erteledi. Pazartesi günü sanıkların savunmalarına devam edilecek.

Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

Aziz İhsan Aktaş davasında eski İSFALT Muhasebe Müdürü savunma yaptı

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
2
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
3
Çanakkale'de Kavşakta Kaza: 2'si Ağır, 5 Yaralı
4
Aydın'da Yakınlarının Haber Alamadığı Kadın Yatağında Baygın Bulundu
5
Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
6
Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı
7
Niksar'da Kaza: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları