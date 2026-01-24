Bafra OSB’de un fabrikasında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Bafra OSB'deki un fabrikasında tonajlı pirinç çuvalının devrilmesi sonucu işçi Hüseyin Torun hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:25
SAMSUN (İHA) – Samsun’un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren un fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Hüseyin Torun çalışma sırasında üzerine tonajlı pirinç çuvalı devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Torun kurtarılamadı.

İzleyen Süreç

Torun’un evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

HÜSEYİN TORUN

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

