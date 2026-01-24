İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi

İzmir Menemen'de uzaklaştırma kararlı saldırganın kurduğu pusu sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın görgü tanığı olayı anlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:28
İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi

İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi

İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ocak akşamı meydana gelen ve uzaklaştırma kararı bulunan bir saldırganın kurduğu pusu sonucu 26 yaşındaki Gözde Akbaba ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayın görgü tanığı olan bölge esnafı Fatih Şahin yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olayın Detayları

19 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında, Menemen İnönü Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Lokman E. (33), saplantılı olduğu Gözde Akbaba'nın ikamet ettiği sitenin girişinde pusu kurdu. Saldırganın silahla yaraladığı Akbaba, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini 21 Ocak günü kaybetti.

Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıyı bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle yakaladı. Lokman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akbaba'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedildi.

Görgü Tanığı Fatih Şahin Anlatıyor

Olay anında bölgedeki bir binadan çıktığını söyleyen esnaf Fatih Şahin, yaşadıklarını şöyle aktardı: "İki üç el ateş sesi duydum. İlk başta ne olduğunu anlamadık, olay yerine yaklaştığımızda hanımefendiyi yerde kanlar içinde bulduk. Hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdik."

Şahin, ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Ekipler gerçekten çok hızlı davrandılar; yaklaşık 2-3 dakika içinde jandarma olay yerine ulaştı. Ambulans da aynı hızla geldi fakat ne yazık ki vefat ettiğini öğrendik" dedi.

Tepki ve Çağrı

Olayın yarattığı tepkiyi ve derin üzüntüyü dile getiren Şahin, toplumda artan şiddet karşısında yaşanan endişeyi vurguladı: "Olayın görüntülerini izlediğimizde kalbimiz sızladı. ‘Neden bu kadar vicdansız olduk?’ diye düşünüyoruz. Hepimizin annesi, kız kardeşi, çoluk çocuğu var; bu tür olayların bir an önce son bulması için yetkililerden kesin çözüm istiyoruz."

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN SAPLANTILI KİŞİ TARAFINDAN PUSUYA...

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN SAPLANTILI KİŞİ TARAFINDAN PUSUYA DÜŞÜRÜLEREK ÖLDÜRÜLEN 26 YAŞINDAKİ GÖZDE AKBABA'NIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞI NOKTA

İZMİR’İN MENEMEN İLÇESİNDE UZAKLAŞTIRMA KARARI BULUNAN SAPLANTILI KİŞİ TARAFINDAN PUSUYA...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi
2
Nevşehir'de Minibüs Orta Refüje Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı
3
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
4
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı
6
Kapaklı'da 39 Yaşındaki Ali G. Evinde Ölü Bulundu
7
Gaziantep'te Eski Eşe Kimyasal Saldırı: Kaçış Anları Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları