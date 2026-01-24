İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi

İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ocak akşamı meydana gelen ve uzaklaştırma kararı bulunan bir saldırganın kurduğu pusu sonucu 26 yaşındaki Gözde Akbaba ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayın görgü tanığı olan bölge esnafı Fatih Şahin yaşanan dehşet anlarını anlattı.

Olayın Detayları

19 Ocak akşamı saat 20.20 sıralarında, Menemen İnönü Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Lokman E. (33), saplantılı olduğu Gözde Akbaba'nın ikamet ettiği sitenin girişinde pusu kurdu. Saldırganın silahla yaraladığı Akbaba, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün süren yaşam mücadelesini 21 Ocak günü kaybetti.

Olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıyı bir akaryakıt istasyonunda suç aletiyle yakaladı. Lokman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akbaba'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi ve defnedildi.

Görgü Tanığı Fatih Şahin Anlatıyor

Olay anında bölgedeki bir binadan çıktığını söyleyen esnaf Fatih Şahin, yaşadıklarını şöyle aktardı: "İki üç el ateş sesi duydum. İlk başta ne olduğunu anlamadık, olay yerine yaklaştığımızda hanımefendiyi yerde kanlar içinde bulduk. Hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdik."

Şahin, ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekerek, "Ekipler gerçekten çok hızlı davrandılar; yaklaşık 2-3 dakika içinde jandarma olay yerine ulaştı. Ambulans da aynı hızla geldi fakat ne yazık ki vefat ettiğini öğrendik" dedi.

Tepki ve Çağrı

Olayın yarattığı tepkiyi ve derin üzüntüyü dile getiren Şahin, toplumda artan şiddet karşısında yaşanan endişeyi vurguladı: "Olayın görüntülerini izlediğimizde kalbimiz sızladı. ‘Neden bu kadar vicdansız olduk?’ diye düşünüyoruz. Hepimizin annesi, kız kardeşi, çoluk çocuğu var; bu tür olayların bir an önce son bulması için yetkililerden kesin çözüm istiyoruz."

