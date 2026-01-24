Samsun Alaçam'da Beton Mikseri Kanala Devrildi

Kaza Detayları

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Alaçam Belediyesi'ne ait beton mikseri kanala devrildi.

Kaza, Soğukçam Köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir taksi ile belediyeye ait beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yol kenarındaki kanala devrildi, takside ise hafif hasar oluştu.

Müdahale ve İnceleme

Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, devrilen mikserin bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

