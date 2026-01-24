Samsun Alaçam'da Beton Mikseri Kanala Devrildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde belediyeye ait beton mikseri, bir taksiyle çarpışma sonucu Soğukçam Köyü yolu üzerinde kanala devrildi; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:47
Samsun Alaçam'da Beton Mikseri Kanala Devrildi

Samsun Alaçam'da Beton Mikseri Kanala Devrildi

Kaza Detayları

Samsun’un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Alaçam Belediyesi'ne ait beton mikseri kanala devrildi.

Kaza, Soğukçam Köyü yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir taksi ile belediyeye ait beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yol kenarındaki kanala devrildi, takside ise hafif hasar oluştu.

Müdahale ve İnceleme

Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, devrilen mikserin bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ALAÇAM BELEDİYESİ’NE AİT BETON MİKSERİ...

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ALAÇAM BELEDİYESİ’NE AİT BETON MİKSERİ KANALA DEVRİLDİ.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, ALAÇAM BELEDİYESİ’NE AİT BETON MİKSERİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları