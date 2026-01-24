Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri 3 bin 500 litre motorin ve 96 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi; iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 18:00
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Akaryakıt ve Sentetik Hap Operasyonu

Jandarma açıklaması ve operasyon detayları

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kaçak akaryakıt ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Özalp ilçe merkezinde S.G. (34) isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan adli arama neticesinde; 3 bin 500 litre motorin, 4 adet 500 litrelik tank, 14 adet 150 litrelik varil, 10 adet 10 litrelik bidon, 15 adet 20 litrelik bidon, 50 adet 10 litrelik bidon, 30 adet 20 litrelik bidon, 1 adet yakıt pompası, 2 adet dinamo, 1 adet mazot transfer pompası, 4 adet metal huni ve 2 litre kabı eşya ele geçirilmiştir.

Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiindeki yol kontrol noktasında icra edilen faaliyette neticesinde 96 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheliler M.Z. (47) ve S.G. (34) hakkında işlem yapılmıştır.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

