Güvenlik Kameraları Ele Verdi: Iğdır'da Cep Telefonu Dükkanına Soygun, 1 Tutuklama

Iğdır'da Barbaros Sokak'taki cep telefonu dükkanına yönelik soygunda güvenlik kamerası görüntüleriyle 3 şüpheli yakalandı; 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:01
Güvenlik kameraları olayı ortaya çıkardı

Barbaros Sokak üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkânında meydana gelen soygunun ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Adli süreç tamamlandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

