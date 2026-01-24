Güvenlik Kameraları Ele Verdi: Iğdır'da Cep Telefonu Dükkanına Soygun, 1 Tutuklama

Güvenlik kameraları olayı ortaya çıkardı
Barbaros Sokak üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkânında meydana gelen soygunun ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Adli süreç tamamlandı
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ: IĞDIR’DA 1 TUTUKLAMA