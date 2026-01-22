Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Gaziantep-Kahramanmaraş D-835'te yoğun kar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu; yaklaşık 5 saattir çok sayıda araç mahsur, yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:42
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Bölgedeki kuvvetli kar yağışı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı.

Yoğunluk ve etkilenen nokta

Özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolunun Narlı-Gaziantep istikametinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Kar, görüş mesafesini düşürürken yolların kapanmasına neden oldu ve trafik akışı durdu.

Mahsur kalan araçlar ve çalışmalar

Yolda, yaklaşık 5 saattir çok sayıda aracın mahsur kaldığı bildirildi. Karla mücadele ekipleri, bölgede arama-kurtarma ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yetkililer ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

GAZİANTEP-KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA KAR ESARETİ

GAZİANTEP-KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA KAR ESARETİ

GAZİANTEP-KAHRAMANMARAŞ KARAYOLUNDA KAR ESARETİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya-Konya karayolunda kar yağışı: Akseki-Seydişehir'te 5-10 cm
2
İzmir Buca 'Uçan Yol'da feci kaza: Çekici viyadükten düştü, 3 yaralı
3
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
4
Annesi teşhis etti: Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov İstanbul Adli Tıp'ta
5
Bursa’da müebbet istemiyle yargılanan güzellik uzmanının şok savunması
6
İzmir Konak'ta Meles Çayı'nda Mahsur Kalan Şahıs İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları