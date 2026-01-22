Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda kar esareti

Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı felç etti. Bölgedeki kuvvetli kar yağışı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve çok sayıda sürücü yolda mahsur kaldı.

Yoğunluk ve etkilenen nokta

Özellikle Gaziantep-Kahramanmaraş D-835 karayolunun Narlı-Gaziantep istikametinde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Kar, görüş mesafesini düşürürken yolların kapanmasına neden oldu ve trafik akışı durdu.

Mahsur kalan araçlar ve çalışmalar

Yolda, yaklaşık 5 saattir çok sayıda aracın mahsur kaldığı bildirildi. Karla mücadele ekipleri, bölgede arama-kurtarma ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yetkililer ulaşımın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

