Çeşme'de Sahil Güvenlik Mülteci Botunu Takibe Aldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bir mülteci botunu takibe aldığı anlar yer aldı.

Olay ve tespit anı

Edinilen bilgiye göre olay, Çeşme ilçesi Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi. Bölgedeki görevliler, denizde ilerleyen botu tespit ederek müdahale etti.

Denizde kovalamaca ve görüntüler

Görüntülerde, mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği ve Sahil Güvenlik unsurlarının botu durdurmak için manevralar yaparak takibi sürdürdüğü görülüyor. O anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çalışmalar sürüyor

Olayla ilgili olarak yetkililerce yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

