Çeşme'de Sahil Güvenlik Mülteci Botunu Takibe Aldı

Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerinin mülteci botunu takibe aldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:23
Çeşme'de Sahil Güvenlik Mülteci Botunu Takibe Aldı

Çeşme'de Sahil Güvenlik Mülteci Botunu Takibe Aldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bir mülteci botunu takibe aldığı anlar yer aldı.

Olay ve tespit anı

Edinilen bilgiye göre olay, Çeşme ilçesi Ildırı Tekeburnu mevkisi açıklarında meydana geldi. Bölgedeki görevliler, denizde ilerleyen botu tespit ederek müdahale etti.

Denizde kovalamaca ve görüntüler

Görüntülerde, mültecilerin bulunduğu botun hızla ilerlediği ve Sahil Güvenlik unsurlarının botu durdurmak için manevralar yaparak takibi sürdürdüğü görülüyor. O anlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çalışmalar sürüyor

Olayla ilgili olarak yetkililerce yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Çeşme açıklarında mülteci hareketliliği: Sahil Güvenlik böyle takip etti

Çeşme açıklarında mülteci hareketliliği: Sahil Güvenlik böyle takip etti

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

