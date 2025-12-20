Denizli'de halk otobüsünün ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Denizli'de, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, halk otobüsüne yetişmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Cihan (61), duraktaki Denizli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne yetişmek için koştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. O esnada otobüsün üzerinden geçtiği belirtilen Cihan için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve ölüm

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayrettin Cihan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve soruşturma

Hayrettin Cihan'ın cenazesinin yapılan otopsinin ardından bugün ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Hayrettin Cihan'ın, Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi'nin geçen dönem Başkanı Uğur Cihan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE HALK OTOBÜSÜNE YETİŞMEK İÇİN KOŞTUĞU ESNADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN OTOBÜS GEÇTİ. HASTANEYE KALDIRILAN TALİHSİZ ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.