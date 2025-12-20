DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Denizli'de Halk Otobüsünün Ezdiği Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de halk otobüsüne yetişmeye çalışırken düşen 61 yaşındaki Hayrettin Cihan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:21
Denizli'de Halk Otobüsünün Ezdiği Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de halk otobüsünün ezdiği yaşlı adam hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Denizli'de, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, halk otobüsüne yetişmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Cihan (61), duraktaki Denizli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne yetişmek için koştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. O esnada otobüsün üzerinden geçtiği belirtilen Cihan için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve ölüm

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hayrettin Cihan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve soruşturma

Hayrettin Cihan'ın cenazesinin yapılan otopsinin ardından bugün ikindi namazına müteakip Asri Mezarlık'ta kılınacak cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Hayrettin Cihan'ın, Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi'nin geçen dönem Başkanı Uğur Cihan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE HALK OTOBÜSÜNE YETİŞMEK İÇİN KOŞTUĞU ESNADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN YAŞLI ADAMIN...

DENİZLİ’DE HALK OTOBÜSÜNE YETİŞMEK İÇİN KOŞTUĞU ESNADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN YAŞLI ADAMIN ÜZERİNDEN OTOBÜS GEÇTİ. HASTANEYE KALDIRILAN TALİHSİZ ADAM TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

DENİZLİ’DE HALK OTOBÜSÜNE YETİŞMEK İÇİN KOŞTUĞU ESNADA DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞEN YAŞLI ADAMIN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025