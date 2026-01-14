Ağrı'da Leyla Aydemir Davası 16 Ocak'ta Yeniden Görülecek

Dava yeniden görülüyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 2018'de kaybolup günler sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davası 16 Ocakta yeniden ele alınacak. Duruşmada hem AFAD görevlileri tanık olarak dinlenecek hem de savcılığın yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın sonuçları dosyaya aktarılacak.

Yargıtay kararı ve gerekçe

Anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, dosyanın esastan bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı katılan vekilinin itirazlarını haklı görüp dosyanın bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza dairesi ise bu itirazları kabul ederek, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle dosyayı bozdu.

Duruşmada neler olacak?

AFAD tanıklarının dinleneceği duruşmada, savcılığın yürüttüğü soruşturmanın eksik kalan kısımlarının dosyaya yansıtılması ve ilave araştırmaların yapılması bekleniyor. Avukat Erdoğan Tunç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu duruşma arama kurtarma ekibine katılan AFAD görevlileri tanık sıfatıyla dinlenecek. Savcılıkta açtığımız soruşturma dosyası devam ediyor, eksik hususlar olduğu için duruşma ertelenecektir. Davayla ilgili taleplerimizi mahkemeye bildireceğiz. Adaletin tecellisi etkili bir yargılama yapılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"

ANNE ŞÜKRAN AYDEMİR İN AVUKATI ERDOĞAN TUNÇ, DOSYANIN ESASTAN BOZULMASINI TALEP ETTİ.