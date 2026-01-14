Zeytinburnu'da kargo paketi patladı: Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki lüks bir sitede bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtları kamuoyuna yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, 11 Ocak Pazar günü saat 13.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre site girişindeki danışma noktasına bir kargo görevlisi tarafından paket bırakıldı. EVA Grup bünyesindeki çalışanların güvenlik kameralarını incelemesi sonucu paket şüpheli bulundu.

Paket, özel güvenlik görevlileri tarafından kontrollü şekilde bulunduğu alandan alınarak kenara taşındı. Kurye aranıp paket sahibine haber verildi. Paket incelenirken bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Patlama ve Yaralanma

Patlamanın ardından site sakinleri büyük korku yaşadı. Olayda 2 güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Tedavileri tamamlanan güvenlik görevlileri taburcu edildi.

Kamera Görüntüleri

Güvenlik kamerası kayıtlarında paketin adeta bir bomba gibi patladığı, etrafa kıvılcımlar saçıldığı ve paketin yakınında bulunanların korkuyla kaçtığı görülüyor.

Güvenlik Görevlilerinin Anlatımı

Güvenlik görevlisi Harun Arkın olayı anlatarak şunları söyledi: Kurye geldi, daireyi söyledi. Ben kutu geldiğinde kuryenin üstünde herhangi bir şirketin arması yoktu. Ben de olaydan şüphe ettim. Kutunun geldiği daire sakini de şüphelenerek kutuyu lobide açmak istedi. Paketi inceldiği gibi patlama meydana geldi. Gözümde ufak bir hasar var. Kulağımda bir hasar oldu. Çok şükür şu an sağlık durumum iyi.

Diğer güvenlik görevlisi Berra Köse ise, Biz paketten şüphelenince arayıp kendisini lobiye davet ettik. Daire sakini paketi lobide açmayı denedi. Ve olay gerçekleşti. Gelen kuryeden şüphelendik dedi.

EVA Grup Açıklaması ve Ödüllendirme

Olayın ardından EVA Grup, güvenlik personelinin eğitimleri sayesinde facianın önlendiğini belirterek ilgili personele üstün başarı belgeleri ve maddi destek verdi. EVA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın şunları kaydetti: Eva Güvenlik olarak daha önce verdiğimiz bomba eğitimleri, yakın muharebe eğitimleri, bunları bizzat sahada yaşayarak görüyoruz. Bu üzücü olay Pazar günü saat 13.30 sıralarında paketin güvenlik görevlisi arkadaşlara teslim edilmesiyle gerçekleştirildi. Daire sahibi paketi, bizim güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla açarak paketin içinde havai fişek olması hasebiyle iki tane arkadaşımız yaralandı. Aksine bizim için üzücü bir olaydı. Biz olayın sonrasında binanın en hızlı şekilde tahliye edilmesini, sonra güvenlik önlemini hızlı bir şekilde alarak, olayı kontrol altına aldık. Daha sonra arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde hastaneye gönderdik. 2 tane arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Biz üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yaptık. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Ali Aydın ayrıca güvenlikte teknoloji kullanımı ve yapılan tatbikatların önemine vurgu yaparak, Teknolojiyle beraber güvenliği daha ileri seviyeye taşıdık. Bu ne demek olaylar olmadan önce kameralarla, yapay zekayla, otomasyondaki görevli arkadaşlarla özveriyle çalışmasıyla paketin şüpheli olduğu daha önceden tespit edilmişti. Kat malikini aşağıya çağırdık, kat maliki paketi orada açtı. Maalesef olay orada gerçekleşti. Arkadaşlarımıza üstün başarı belgelerini ve maddi desteklerimizi şirket olarak verdik ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor; güvenlik personelinin dikkati sayesinde daha büyük bir facianın önlendiği belirtiliyor.

