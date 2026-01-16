Bolu'da gece yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 yaralı

Olayın Detayları

Olay, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Bircan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Yaralılar

Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Dumanlar tüm binayı sardı ve bina sakinleri tahliye edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 2 kişi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hasar ve Soruşturma

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı.

