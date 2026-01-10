Bolu'da Sürücü Yolda Yatan Köpeği Ezdi — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bolu Doğancı köyünde bir sürücü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçip yoluna devam etti; köpeğin arka bacakları kırıldı ve görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 23:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 23:46
Bolu'da Sürücü Yolda Yatan Köpeği Ezdi — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bolu'da Yolda Yatan Köpeğin Üzerinden Geçildi

Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde meydana gelen olayda, bir sürücü yolda uyuyan sokak köpeğinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları ve Müdahale

Olay, saat 13.50 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün aracının altında bir süre sürüklenen köpek, araç geçtikten sonra acı içinde sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı köpek tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Olay anları, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Veteriner Muayenesi

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

