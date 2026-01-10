Bolu'da Sürücü Yolda Yatan Köpeği Ezdi — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Bolu'da Yolda Yatan Köpeğin Üzerinden Geçildi

Bolu Merkez ilçeye bağlı Doğancı köyünde meydana gelen olayda, bir sürücü yolda uyuyan sokak köpeğinin üzerinden geçerek yoluna devam etti. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları ve Müdahale

Olay, saat 13.50 sıralarında gerçekleşti. Sürücünün aracının altında bir süre sürüklenen köpek, araç geçtikten sonra acı içinde sürünerek yol kenarına kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı köpek tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. Olay anları, bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Veteriner Muayenesi

Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemede, köpeğin arka bacaklarında çok sayıda kırık olduğu tespit edildi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

BOLU’DA BİR SÜRÜCÜ, KÖY YOLUNDA UYUYAN KÖPEĞİN ÜZERİNDEN ARACIYLA GEÇTİKTEN SONRA ARKASINA BAKMADAN KAÇTI. YAPILAN TEDAVİ SONRASINDA KÖPEĞİN ARKA BACAKLARININ KIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ.