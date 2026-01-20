Silivri'de Feci Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Silivri'de feci trafik kazası

Silivri Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken mevkii Edirne istikametinde saat 23.30'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kazada hayatını kaybeden Kaan Ö., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu şahsı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve soruşturma

Kazada yaralanan iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİLİVRİ MAVİ YELKEN’DE FECİ KAZA: ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ