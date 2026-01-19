Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Olayın Detayları

Olay, saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre M.S., E.Y.'yi darbetti; E.Y. ise yanında bulundurduğu bıçakla M.S.'yi yaraladı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'DA 2 GENCİN KAVGASINDA BİRİ BIÇAKLANARAK DİĞERİ İSE DARP EDİLEREK YARALANDI.