Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Burdur'da M.S. (17) ile E.Y. (17) arasındaki kavgada E.Y. bıçakla, M.S. ise darp sonucu yaralandı; iki genç Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 23:45
Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Burdur'da 17 Yaşındaki Gençlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Olayın Detayları

Olay, saat 21.00 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.S. (17) ile E.Y. (17) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre M.S., E.Y.'yi darbetti; E.Y. ise yanında bulundurduğu bıçakla M.S.'yi yaraladı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı genç kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Tedavilerinin ardından 2 gencin polis ekipleri tarafından gözaltına alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'DA 2 GENCİN KAVGASINDA BİRİ BIÇAKLANARAK DİĞERİ İSE DARP EDİLEREK YARALANDI.

BURDUR'DA 2 GENCİN KAVGASINDA BİRİ BIÇAKLANARAK DİĞERİ İSE DARP EDİLEREK YARALANDI.

BURDUR'DA 2 GENCİN KAVGASINDA BİRİ BIÇAKLANARAK DİĞERİ İSE DARP EDİLEREK YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
2
Antalya Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Elazığ’da Feci Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
4
Kayseri'de Tamirden Çıkan Otomobil Alev Aldı
5
Aksaray'da Gece Yarısı Alkol Denetimleri: Trafikte Sıkı Kontrol
6
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
7
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları