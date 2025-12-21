DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada Jandarma operasyonlarında 76 FETÖ şüphelisinin yakalandığını, 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:10
Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı. 2025 yılı içinde yaptığımız FETÖ operasyonlarımızda, toplam 1601 şüpheli tutuklandı, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin bilgilere veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Son 2 hafta içerisindeki operasyonlarımızda; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı. 50’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat’ta operasyonlar düzenlendi. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."

Öne çıkan veriler: Son 2 haftada yakalanan 76 şüpheliden 50'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 2025 yılı içinde toplam 1601 şüpheli tutuklanırken, 1524 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Bakan Yerlikaya: "FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır 76 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya: "FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır 76 şüpheli yakalandı"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı
2
Konya'da İş Kazası: Forkliftin Altında Kalan Muhammed El Zaid Yaşamını Yitirdi
3
Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı
4
Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
5
Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı
7
Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025