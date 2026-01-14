Bakırköy’de 1 Milyon TL’lik Ziynet Eşyası Hırsızlığı: 2 Kadın Yakalandı

Bakırköy Yeşilköy'de 10 Ocak'ta iki evden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın, 13 Ocak'ta yakalandı; şüphelilerden biri 31 suç kaydına sahip.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 14:44
Olay ve çalınan eşyalar

Edinilen bilgiye göre, 10 Ocak tarihinde Bakırköy ilçesi Yeşilköy mahallesinde bulunan iki farklı adresteki evlere giren şüpheliler, toplam değeri yaklaşık 1 milyon TLyi bulan ziynet eşyalarını çaldı. Olayda, 650 bin TL değerinde bilekli ile 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ile birlikte yaklaşık 180 bin TL değerinde bir kolye, 10 bin TL değerinde bir bileklik ve 8 bin TL değerinde bir kolyenin çalındığı tespit edildi.

Soruşturma ve yakalama

Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen şüphelilerden 19 yaşındaki Damla Ç.'nin 31, 22 yaşındaki Naz Ç.'nin ise 30 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelileri 13 Ocak'ta Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için getirildikleri Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler

Olayla ilgili anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın şüphelilerin evlerde yaptığı hırsızlığın ardından binadan çıkış anları yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

