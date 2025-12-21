DOLAR
Bakırköy'de Korna Tartışması: Motosikletliyle Kavga Cep Telefonuna Yansıdı

Şenlikköy Florya Kavşağı'nda motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında korna nedeniyle çıkan kavga, otomobilin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Plaka: 34 MVK 953.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 09:55
Şenlikköy Mahallesi Florya Kavşağı'nda gergin anlar

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Florya Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 34 MVK 953 plakalı motosikletli, yoğun trafikte iki otomobilin arasından geçtiği sırada önüne kırdığı otomobil sürücüsünün kendisine korna çalmasına tepki gösterdi ve aracın yolunu kesti.

Motordan inen şahıslar, araçtaki vatandaşa küfür ve hakaretler yağdırdı. Yaşanan o anlar, otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletlinin şoförün korna çalması üzerine otomobili tekmelediği ve öfkeli motosikletlilerin, sürücünün aşağı inmemesi nedeniyle bir süre daha hakaretlerine devam ederek olay yerinden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

