Balçova'da kentsel dönüşüm yıkımı Halimağa Apartmanına hasar verdi

Balçova Belediyesi zararları karşılayacağını açıkladı

İzmir’in Balçova ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yürütülen yıkım sırasında bitişikte bulunan bir apartmanda hasar meydana geldi.

Olay, Eğitim Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde, ömrünü tamamladığı gerekçesiyle Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü şekilde başlatılan yıkım çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Çalışmalar sırasında yaşanan sarsıntı ve bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bitişikte yer alan Halimağa Apartmanı da etkilendi. Yıkım esnasında apartmanın dış cephesinde ve bazı duvar bölümlerinde hasar oluştu. Durumu fark eden bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Bölgeye gelen belediye ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, yıkım sırasında zarar gören apartmandaki hasarın en kısa sürede giderileceği ve oluşan tüm masrafların Balçova Belediyesi tarafından karşılanacağı bildirildi.

