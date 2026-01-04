Balıkesir'de Kayıp Elif Kumal'ın Cansız Bedeni Yukarıyapıcı Göleti'nde Bulundu
Balıkesir genelinde 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda Kumal'ın cesedi ekipler tarafından araçtan çıkartıldı.
Olayın Detayları
İddialara göre, erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Kumal'ın cenazesi aracın içinden çıkarıldı.
Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor. Yetkililer, bulguların netleşmesiyle birlikte kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.
