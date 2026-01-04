DOLAR
Balıkesir'de Kayıp Elif Kumal'ın Cansız Bedeni Yukarıyapıcı Göleti'nde Bulundu

Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif Kumal, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunan aracından çıkarılan cansız bedeniyle bulundu.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:43
Balıkesir genelinde 8 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda Kumal'ın cesedi ekipler tarafından araçtan çıkartıldı.

Olayın Detayları

İddialara göre, erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda Kumal'ın cenazesi aracın içinden çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor. Yetkililer, bulguların netleşmesiyle birlikte kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

