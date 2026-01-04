Balıkesir'de Lodos Etkisi: 9 Yük Gemisi Edremit Körfezi'ne Sığındı

Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren fırtına deniz trafiğini etkiledi

Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos fırtınası, bölgedeki deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çeşitli tonajlarda 9 yük gemisi, fırtınanın etkisinden kurtulmak için Edremit Körfezi'ne sığındı.

Burhaniye ve Ayvalık kıyılarında karaya bağlı olan özel tekneler ve gezi tekneleri, oluşan dalgalar nedeniyle zor anlar yaşıyor. Akşam saatlerinde artan rüzgar ve yüksek dalga boyları, sahil hattında tedirginliğe yol açtı.

Deniz trafik verileri, transit geçiş yapan gemilerin güvenli sığınma arayışına girdiğini gösteriyor. Bölgedeki denizciler ve tekne sahipleri olumsuz hava koşullarına karşı tedbir almak zorunda kaldı.

Burhaniye Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan uyarıda, "3 Ocak 2026 Cumartesi günü ve 9 Ocak 2026 Cuma günleri arasında beklenen yoğun ve fırtınalı yağış sebebiyle ilçemiz ve çevresinde bulunan vatandaşlarımızın denizlerimizde oluşacak olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları, tekne ile yolculuk ve balıkçılık faaliyeti yapacak vatandaşların emniyet tedbirlerine riayet etmeleri ve kıyı seyri yapması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

