Malatya'da Tefecilik Operasyonu: Hesaplarda 74 Milyon TL

Malatya'da jandarmanın Arguvan operasyonunda ele geçirilen belgeler ve MASAK incelemesi, hesaplarda 74 milyon TL hareketi ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 21:28
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:28
Malatya'da Tefecilik Operasyonu: Hesaplarda 74 Milyon TL

Malatya'da Tefecilik Operasyonu: Hesaplarda 74 Milyon TL

Arguvan'da 3 şüpheli gözaltında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arguvan ilçesinde yürütülen operasyonda, üç şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ve 7 adet tapu senedi ele geçirildi.

Şüphelilerin mali durumuna ilişkin yapılan incelemede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesap hareketlerinde 74 milyon TL tutarında para trafiği tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MALATYA’DA TEFECİLİK OPERASYONU: 74 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

MALATYA’DA TEFECİLİK OPERASYONU: 74 MİLYON TL’LİK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları