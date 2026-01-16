Malatya'da Tefecilik Operasyonu: Hesaplarda 74 Milyon TL

Arguvan'da 3 şüpheli gözaltında

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arguvan ilçesinde yürütülen operasyonda, üç şüpheliye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet alacak-verecek defteri, 3 adet cep telefonu, 8 adet yazılı senet ve 7 adet tapu senedi ele geçirildi.

Şüphelilerin mali durumuna ilişkin yapılan incelemede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesap hareketlerinde 74 milyon TL tutarında para trafiği tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı; soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

