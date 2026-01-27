Yozgat'ta otomobil dere yatağına uçtu: sürücü yaralandı

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü; sürücü M.K. (19) yaralandı, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:54
Yozgat'ta otomobil dere yatağına uçtu: sürücü yaralandı

Yozgat'ta otomobil dere yatağına uçtu: sürücü yaralandı

Başıbüyüklü mevkiinde kaza meydana geldi

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu bildirildi.

Kazada araç sürücüsü M.K. (19) yönetimindeki 66 DP 458 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil dere yatağına düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

YOZGAT’TA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL DEREYE UÇTU.-

YOZGAT’TA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL DEREYE UÇTU.-

YOZGAT’TA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL DEREYE UÇTU.-

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
2
İzmit Gültepe'de Fayans Kabardı: AFAD ve Polis İncelemesiyle Ev Tedbiren Tahliye Edildi
3
İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadın cinayeti: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
4
Karaman'da Kavşakta Kaza: Otomobil ile Cip Çarpıştı — 3 Yaralı
5
ABD'de Kar Fırtınası: Can Kaybı 18'e Yükseldi
6
Samsun'da yasak ilişki cinayeti: Kadın sevgilisinin boğazını kesti
7
Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları