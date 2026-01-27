Yozgat'ta otomobil dere yatağına uçtu: sürücü yaralandı

Başıbüyüklü mevkiinde kaza meydana geldi

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu bildirildi.

Kazada araç sürücüsü M.K. (19) yönetimindeki 66 DP 458 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil dere yatağına düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından alınarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

