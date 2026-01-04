Balıkesir Erdek'te Kayıp Elif Kumal İçin Valilikten Açıklama

Balıkesir’in Erdek ilçesinde kendisinden haber alınamayan Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana devletin tüm imkânları seferber edildi; ekipler hem karadan hem havadan yoğun şekilde görev yapıyor.

Valilikten resmi açıklama

"28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan (E.K.) isimli vatandaşımızı bulmak için arama çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün arama faailyetine valiliğimiz koordinesinde farklı kurumlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızdan toplam 483 personel, 100 araç, 9 drone, 1İHA ve 1 helikopter katılmaktadır. Vatandaşımızı bulmak için bütün ekiplerimiz denizden ve havadan yoğun bir arama çalışması gerçekleştirmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla" duyurulur açıklaması yaptı.

Valiliğin verdiği bilgilere göre arama faaliyetlerinde 483 personel, 100 araç, 9 drone, 1İHA ve 1 helikopter görev alıyor. Ekipler denizden ve havadan eş zamanlı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ERDEK İLÇESİNDE KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ELİF KUMAL'I BULMAK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR