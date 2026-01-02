DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.872.286,38 -0,42%

Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde restorana tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:25
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:25
Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restorana düzenlenen tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili’ndeki restorana giderek işletme sahibi Ahmet E.’den bir şişe alkollü içecek istedi. İşletme sahibi isteği reddetti ve aralarında tartışma çıktı. Şüpheli bir süre mekandan uzaklaştı, iki saat sonra elinde tüfekle restorana geri döndü ve kapıdan girer girmez etrafa rastgele ateş açtı.

Güvenlik ve Yaralılar

Saldırı 2026’nın ilk saatlerinde gerçekleşti. Olay sırasında restoranda, Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve mekân sahibine yardım için bulunan arkadaşı Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zafer A. kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yakalama ve Soruşturma

Olayın ardından harekete geçen Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından şüpheli Gürkan T.’yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze Töreni

İlçenin sevilen gençlerinden olan Hasan Durka için Gömeç Çarşı Camii’nde öğle namazının ardından tören düzenlendi ve Gömeç Kabristanı’na defnedildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

GÖMEÇ’TE BİRA CİNAYETİ

GÖMEÇ’TE BİRA CİNAYETİ

OLAYDA HASAN DURKA HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
2
Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı
3
Denizli'de soba yangını: 93 yaşındaki Zehra Bursalı hayatını kaybetti
4
Kayseri’de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı, 523 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
5
Malatya'da Meteor Gökleri Aydınlattı — Anı Kamerada
6
İskenderun’da Asayiş Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
7
Erzin'de 3 İşyeri ve 1 Motosikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları