Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bir restorana düzenlenen tüfekli saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayın saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Gürkan T. (42) isimli şahıs, Kızko Sahili’ndeki restorana giderek işletme sahibi Ahmet E.’den bir şişe alkollü içecek istedi. İşletme sahibi isteği reddetti ve aralarında tartışma çıktı. Şüpheli bir süre mekandan uzaklaştı, iki saat sonra elinde tüfekle restorana geri döndü ve kapıdan girer girmez etrafa rastgele ateş açtı.

Güvenlik ve Yaralılar

Saldırı 2026’nın ilk saatlerinde gerçekleşti. Olay sırasında restoranda, Gömeç Belediyespor Tesislerinde çalışan ve mekân sahibine yardım için bulunan arkadaşı Hasan Durka (36), Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Saldırıda Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Zafer A. kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. İşletme sahibi Ahmet E. ile ismi öğrenilemeyen kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yakalama ve Soruşturma

Olayın ardından harekete geçen Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki saatlik bir kovalamacanın ardından şüpheli Gürkan T.’yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cenaze Töreni

İlçenin sevilen gençlerinden olan Hasan Durka için Gömeç Çarşı Camii’nde öğle namazının ardından tören düzenlendi ve Gömeç Kabristanı’na defnedildi. Cenazeye; Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, daire amirleri, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Körfezi ilçelerinin spor kulüpleri yöneticileri ve yüzlerce Gömeçli katıldı.

