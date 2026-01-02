Uşak’ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 837 Bin Makaron Ele Geçirildi

Uşak’ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiler doğrultusunda ekiplerce 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 18 bin 760 adeti tütün ile doldurulmuş olmak üzere toplam 837 bin kaçak makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

UŞAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MAKARON VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.