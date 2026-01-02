DOLAR
Uşak’ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 837 Bin Makaron Ele Geçirildi

Uşak'ta KOM ekipleri 2 adrese düzenlenen operasyonda 18 bin 760 tütünle doldurulmuş makaron dahil toplam 837 bin kaçak makaron, 300 kg tütün ve 1 sarma makinesi ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:27
Uşak’ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiler doğrultusunda ekiplerce 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 18 bin 760 adeti tütün ile doldurulmuş olmak üzere toplam 837 bin kaçak makaron, 300 kilo kıyılmış tütün ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

