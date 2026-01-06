Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, Keremköy rampasında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolu Keremköy sapağında, Ender Ş. yönetimindeki 10 YB 291 plakalı odun yüklü traktörün kasasına, İlker G. idaresindeki 35 BNE 258 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada sürücüler Ender Ş., İlker G. ve iki kişi olmak üzere toplam dört kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Burhaniye ve Ayvalık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

