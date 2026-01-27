Bandırma’da 51 yaşındaki Ali Saçan balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olayın detayları

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, 600 Evler Mahallesi Kocatepe Sokak’ta balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, demans hastası olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Ali Saçan, ikamet ettiği binanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saçak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında çocuklarının evde uyur vaziyette olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

