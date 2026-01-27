Bandırma’da 51 yaşındaki Ali Saçan balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bandırma 600 Evler Mahallesi'nde demans hastası 51 yaşındaki Ali Saçan, 3. kattan düşerek ağır yaralandı; hastanede yaşamını yitirdi, cenazesi Adli Tıp’a gönderildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:13
Bandırma’da 51 yaşındaki Ali Saçan balkondan düşerek hayatını kaybetti

Bandırma’da 51 yaşındaki Ali Saçan balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olayın detayları

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir kişi, 600 Evler Mahallesi Kocatepe Sokak’ta balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, demans hastası olduğu öğrenilen 51 yaşındaki Ali Saçan, ikamet ettiği binanın 3. katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Saçak, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sırasında çocuklarının evde uyur vaziyette olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

BANDIRMA’DA BALKONDAN DÜŞEN 51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

BANDIRMA’DA BALKONDAN DÜŞEN 51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

BANDIRMA’DA BALKONDAN DÜŞEN 51 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Alacak Verecek Kavgası: Zincir ve Bıçaklı Çatışma Güvenlik Kamerasında
2
Terme'de Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 200 Makaron Ele Geçirildi
3
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
4
Kahta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
5
Denizli Valiliği: Buldan'daki Trafik Kazası — 1 Ölü, 22 Yaralı
6
Dalaman'da Fırtına Otopark Çatısını Uçurdu — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları