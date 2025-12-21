DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma-Susurluk Karayolu'nda 16 SP 558 plakalı araçta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:59
Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma-Susurluk karayolu Kuşcenneti Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait 16 SP 558 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

BANDIRMA-SUSURLUK KARAYOLUNDA ARAÇ YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

BANDIRMA-SUSURLUK KARAYOLUNDA ARAÇ YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

BANDIRMA-SUSURLUK KARAYOLUNDA ARAÇ YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı
2
Konya'da İş Kazası: Forkliftin Altında Kalan Muhammed El Zaid Yaşamını Yitirdi
3
Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı
4
Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
5
Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı
7
Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025