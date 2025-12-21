Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Bandırma-Susurluk karayolu Kuşcenneti Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araçta çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, E.A.'ya ait 16 SP 558 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

