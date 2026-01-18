Afyonkarahisar'da Mopedle Otomobil Çarpıştı: Anne Öldü, 12 Yaşındaki Oğlu Ağır Yaralı
Kaza Detayları
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana gelen kazada, 42 U 9860 plakalı otomobil ile moped çarpıştı. Kazada moped sürücüsü S.S. (48) hayatını kaybederken, oğlu D.S. (12) ağır yaralandı.
Kazada, otomobil sürücüsü E.D. (31) idaresindeki araç, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan mopede çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
Müdahale ve Soruşturma
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen anne S.S. kurtarılamadı; oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Jandarma ekipleri kaza sonrası otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mopedde bulunanların metrelerce yükseğe savrulduğu anlar yer aldı. Görüntüler, kazanın şiddetini ve oluş biçimini net olarak gözler önüne serdi.
Kamuoyuna yönelen sorular ve trafik güvenliği açısından olayın ayrıntılarının jandarma tarafından yapılacak incelemeyle netleşeceği bildirildi.
