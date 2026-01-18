Afyonkarahisar'da Mopedle Otomobil Çarpıştı: Anne Öldü, 12 Yaşındaki Oğlu Ağır Yaralı

Afyonkarahisar Dinar'da otomobil ile moped çarpışması: anne S.S. hayatını kaybetti, 12 yaşındaki oğlu D.S. ağır yaralandı; sürücü E.D. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:42
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:43
Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana gelen kazada, 42 U 9860 plakalı otomobil ile moped çarpıştı. Kazada moped sürücüsü S.S. (48) hayatını kaybederken, oğlu D.S. (12) ağır yaralandı.

Kazada, otomobil sürücüsü E.D. (31) idaresindeki araç, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan mopede çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen anne S.S. kurtarılamadı; oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kaza sonrası otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mopedde bulunanların metrelerce yükseğe savrulduğu anlar yer aldı. Görüntüler, kazanın şiddetini ve oluş biçimini net olarak gözler önüne serdi.

Kamuoyuna yönelen sorular ve trafik güvenliği açısından olayın ayrıntılarının jandarma tarafından yapılacak incelemeyle netleşeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

