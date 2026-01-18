Bartın’da karlı yolda kaza: 6 yaralı

Bartın-Karabük kara yolu Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde kayan bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:51
Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde kayma sonucu çarpışma

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük kara yolu Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, karda kayarak karşı şeritten gelen bir otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası ambulans, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

