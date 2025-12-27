DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.755.858,65 0,15%

Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 00:30
Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyü'nde park halindeki bir otomobilde dumanların yükseldiği görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın, çevredeki diğer araçlara ve konutlara sıçramadan bastırılırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

OSMANİYE PARK HALİNDE YANAN OTOMOBİL

OSMANİYE PARK HALİNDE YANAN OTOMOBİL

OSMANİYE PARK HALİNDE YANAN OTOMOBİL

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Çankaya'da Dikmen Caddesi'nde 3 Araç Kazası: 1 Yaralı
2
Kayseri'de Adres Sorma Tartışması: 14 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
3
Yozgat'ta Alfa Rezidans'ta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı, 2 Dumandan Etkilendi
4
Tekkeköy'de Araçta Bin 400 Sentetik Ecza: 2 Kişi Tutuklandı
5
Aksaray'da bims yüklü tır ile market servis aracı çarpıştı: 2 yaralı
6
Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
7
Elazığ’da Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye