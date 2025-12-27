Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobil Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Osmaniye Düziçi'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Gökçayır köyü'nde park halindeki bir otomobilde dumanların yükseldiği görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Ekipler, yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın, çevredeki diğer araçlara ve konutlara sıçramadan bastırılırken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

