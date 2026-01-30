Bartın'da Ağaçta Mahsur Kalan Yavru Kedi 1 Haftadır Kurtarılmayı Bekliyor

Bartın'ın Gecen köyünde bir yavru kedi çıktığı ağaçta 1 haftadır mahsur; itfaiye geldi ancak kediyi kurtaramadı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:41
Gecen köyünde yardım çağrısı

Bartın’da bir yavru kedi, çıktığı ağaçtan inemeyerek 1 haftadır mahsur kaldı.

Olay, Bartın’ın merkez ilçesine bağlı Gecen köyünde meydana geldi. Köylüler durumu yetkililere bildirerek kedinin kurtarılması için yardım istedi.

Vatandaşlar, kedinin bulunduğu anları cep telefonu ile kamera kaydına aldı. Görüntüleri paylaşanlar arasında Neriman Çavlı da bulunuyor; Çavlı, kedinin bir haftadır aynı yerden inemediğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri bölgeye gelmesine rağmen, Çavlı'nın aktardığına göre kediyi kurtaramadan bölgeden ayrıldılar. Kedi halen ağaçta mahsur durumda ve kurtarılmayı bekliyor.

ÇIKTIĞI AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

