Bartın’da asker uğurlamasında 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Esentepe Mahallesi'ndeki eğlencede toplu zehirlenme şüphesi

Bartın'da düzenlenen asker uğurlama eğlencesine katılan 15 kişi, ikram edilen yemeğin ardından gelişen kusma ve mide bulantısı şikayetleriyle acil servise başvurdu.

Olay, Bartın Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaşandı. Şikayetlerin artması üzerine vatandaşlar Bartın Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 15 kişi tedavi altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından, tedavi altına alınanların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın sonuçlarına göre ek açıklama yapılacağı belirtildi.

ASKER EĞLENCESİ HASTANEDE BİTTİ