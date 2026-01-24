Diyarbakır'da Kafede Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi, Kafe Kullanılamaz Hale Geldi

Diyarbakır'da Kafede Yangın Paniği

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde bir kafede çıkan yangın, müşterilerin hızla tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay

Merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

Müşteriler kısa sürede tahliye edildi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

