Şişli’de Konteynerde Bulunan Başsız Kadının Kimliği Belirlendi

Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik bulunan cesedin parmak iziyle 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 23:37
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 23:37
Olayın ayrıntıları ve tespit

Şişli'de bir çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan cesedin kimliği belirlendi. Olay, saat 19.40 sıralarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, çöpten malzeme toplamak için konteyneri karıştıran bir kişi, içinde bir ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, konteyner içinde çarşaf ve poşet içinde, başı kesik ve kadın olduğu değerlendirilen cansız bedeni tespit etti.

Yapılan incelemelerde ve yapılan parmak izi sorgusunda, cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.

