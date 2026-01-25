Uşak'ta cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ta, İ.Ç. (22) yönetimindeki 64 FL 808 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralanan Birol Ertuğrul (66), kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay

Edinilen bilgilere göre, cip Bozkuş köyü yakınlarına geldiği sırada yol kenarında yürüyen Birol Ertuğrul (66)'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ertuğrul savruldu ve ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul, burada kurtarılamadı.

Soruşturma

Cip sürücüsü İ.Ç. (22), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

JANDARMA OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİN ÇALIŞMASI VE KAZAYA KARIŞAN 64 FL 808 PLAKALI CİP.