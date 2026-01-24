Hakkari Şemdinli'de 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ü.G. yakalandı
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda önemli bir adım atıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. isimli şahıs, Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
